Общество

Липовую аллею высадили на улице Дружбы в Великих Луках

Депутаты Псковского областного Собрания, Великолукской городской Думы, члены местного политсовета, секретари первичных отделений городского отделения «Единой России» высадили 15 лип на аллее у строящегося детского сада в микрорайоне «Северный». Столько же лип партийцы планируют высадить на этой территории весной следующего года, сообщили Псковской Ленте Новостей в региональном отделении «Единой России».

«В развивающемся микрорайоне "Северный" в настоящее время по национальному проекту "Образование" ведется строительство детского сада на 140 мест. К нему со стороны улицы Дружбы за счет средств городского бюджета прокладывается дорога с тротуаром. Городские власти сегодня стремятся, чтобы родителям с детьми был обеспечен удобный подъезд к новому дошкольному образовательному учреждению. Активисты "Единой России" решили создать вдоль этой дороги липовую аллею, которая в будущем украсит территорию рядом с детским садом. Родителям и детям будет приятно по ней передвигаться. Озеленение городских пространств – это важная и нужная задача», – рассказал руководитель фракции «Единая Россия» в Великолукской городской Думе, заместитель главы города Сергей Агарев и призвал жителей города активно участвовать в озеленении своих дворовых территорий.

Отметим, в целях профилактики распространения коронавирусной инфекции акция по посадке деревьев прошла в Великих Луках с учетом всех необходимых санитарных норм: с использованием масок, перчаток и соблюдением социальной дистанции.