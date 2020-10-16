Общество

Псковичи смогут звонить через WiFi-интернет

МегаФон запустил в Пскове сервис Voice over WiFi - теперь абоненты оператора смогут говорить по телефону даже в помещениях, где затруднено проникновение сотовой связи. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе компании.

Технология VoWiFi позволят совершать и принимать обычные голосовые вызовы в отдаленных помещениях со слабым сигналом сотовой сети, но устойчивым Wi-Fi подключением. Таким образом абонент будет оставаться на связи даже в подвальных и цокольных этажах, «глухих» комнатах квартиры или офиса.

«МегаФон запускает новую технологию голосовых звонков через сети WiFi в период, когда такие сервисы наиболее воcтребованы. Новая технология дает возможность принимать вызовы в любом месте, где есть Wi-Fi - неважно, домашняя это сеть или публичный Wi-Fi в кафе, бульваре, общественном транспорте. Безусловно, в местах со слабым сигналом позволительно общаться и в мессенджерах, но в любой момент можно пропустить важный звонок. Теперь эта проблема решена», - отметил директор по сетевой инфраструктуре МегаФона Валентин Полозенко.

Звонки через WiFi тарифицируются как обычные голосовые звонки и входят в пакет минут, разговор возможен с абонентами любых операторов, для вызовов на городские телефоны нужно набирать номер в полном формате с кодом города. Новая услуга поддерживается большинством современных смартфонов и включается автоматически либо в каналах обслуживания абонентов. Также нужно, чтобы сервис был включен в настройках сотовой связи гаджета - при его активации на дисплее высвечивается оператор MegaFon Wi-Fi.

Запуск VoWiFi продолжает развитие технологий передачи голосового трафика МегаФона в Псковской области.

МегаФон - всероссийский оператор цифровых возможностей и трехкратный обладатель награды за «Самую быструю сеть мобильной связи в России» от компании Ookla. Мы построили самую большую сеть LTE/4G из более чем 100 тысяч станций в 83 регионах страны. Услугами компании пользуются 77,6 млн клиентов.