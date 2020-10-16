Общество

Дожди с мокрым снегом прогнозируются в Псковской области на этой неделе

В отдельные октябрьские ночи в Псковской области возможны дожди с мокрым снегом. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщила руководитель Псковского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Тала Нещадимова.

«Погода прогнозируется неустойчивая, - отметила она. - У нас сейчас как раз переходный период между осенними процессами и, скажем так, началом зимы».

На этой неделе ожидаются как холодные ночи с отрицательными температурами в интервале от 0 до -3°C, так и теплые, пояснила Тала Нещадимова.

«Если говорить в среднем, то ночные температуры будут колебаться в интервалах от -4...-3°C до +2...+3°C. Дневные температуры пока положительные 0...+5°C, +1...+6°C», - рассказала руководитель Псковского гидрометцентра.

«Ветер будет различных направлений, преимущественно, от северо-западного до юго-западного. Возможны прояснения, возможны дожди. В отдельные ночи возможны дожди с мокрым снегом. Самая разнообразная палитра всех вариантов осенне-зимних явлений», - добавила она.

При этом Тала Нещадимова напомнила, что снежный покров по климатической норме должен устанавливаться только в конце ноября. «Поэтому говорить о том, что у нас установится снежный покров, пока не приходится. Ничто не предвещает такого развития событий», - подытожила она.