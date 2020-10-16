Общество

Александр Братчиков: Надеюсь, с ноября все школы полноценно заработают

Глава администрации Пскова Александр Братчиков провел заседание городской комиссии по ГО и ЧС. На повестку был вынесен один вопрос - о комплексе дополнительных мер по противодействию распространению коронавирусной инфекции. В обсуждении приняли участие руководители структурных подразделений администрации города, руководители ресурсоснабжающих предприятий города: МП города Пскова «Псковские тепловые сети» и «Горводоканал», сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ОМСУ.

Открывая заседание, Александр Братчиков напомнил, что в целях предупреждения распространения коронавируса в Пскове школьные каникулы решено объявить на неделю раньше. «Надеюсь, с ноября все школы полноценно заработают», - отметил он. Кроме того, Глава администрации напомнил о достигнутой договоренности о подготовке студентов старших курсов ПсковГУ, которые могли бы проводить уроки в школах вместо заболевших учителей.

«Надо определить, какое число учителей должно быть в резерве, чтоб обеспечить бесперебойный образовательный процесс», - добавил он.

Далее ситуацию по коронавирусу в Пскове и области довела представитель ТУ Роспотребнадзора по Псковской области. По ее словам, на сегодняшний день в регионе зарегистрировано 6144 инфицированных коронавирусом. По данному показателю Псковская область занимает пятое место в СЗФО. Около трети от общего количество зараженных - жители Пскова. Половина из них заражается в семье и быту.

«К сожалению, рост заболеваемости продолжается. 16 октября в Пскове выявлено 25 заболевших, 17 октября - 37, 18 числа - 28. Мы пока не дошли до июньского пика заболеваемости, но рост нас настораживает», - подчеркнула представитель ведомства и рекомендовала неукоснительно соблюдать все меры защиты от коронавируса: проводить термометрию во всех муниципальных учреждениях, чаще мыть и дезинфицировать руки.

Также на заседании отмечалось, что все сотрудники лагерей, которые будут работать в период осенних каникул, пройдут тестирование на коронавирус.

По итогам доклада представителя Роспотребнадзора Александр Братчиков дал ряд поручений.