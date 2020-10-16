Общество

Дезинфекция подъездов возобновится в Пскове

В Пскове возобновят обработку подъездов многоквартирных жилых домов с использованием дезинфицирующих средств. Соответствующее поручение дал глава администрации города Александр Братчиков по итогам состоявшегося 19 октября заседания городской комиссии по ГО и ЧС, на котором обсуждался комплекс дополнительных мер по противодействию распространению коронавируса, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ОМСУ.

По данным Роспотребнадзора, Псков еще не достиг пика заболеваемости COVID-19, который был зафиксирован в июне, но ситуация с каждым днем ухудшается. В связи с этим Александр Братчиков дал руководителям комитетов и управлений администрации ряд поручений.

Так, председателю городского комитета по делам ГО и ЧС Владимиру Воробьеву поручено провести во всех муниципальных учреждениях и предприятиях проверку на предмет проведения термометрии и наличия оборудования для дезинфекции рук. Управляющим компаниям города надлежит проводить дезинфекцию подъездов.

Кроме того, Александр Братчиков поручил закупить, как минимум, 10 тысяч защитных масок, чтобы обеспечить запас для нужд муниципальных предприятий и учреждений. Отдельный пункт в списке поручений касается обеспечения дезинфицирующими средствами школ и детских садов города.

Заместитель главы администрации Пскова Александр Коновалов напомнил, что в минувшие выходные «антиковидную обработку» прошли школы, где организована работа дежурных классов и пришкольных лагерей.