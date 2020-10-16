Общество

Сотрудников администрации Пскова будут штрафовать за отсутствие защитной маски

Штрафы за появление на рабочем месте без защитной маски коснутся и сотрудников администрации города Пскова. «Начнем с себя», - сказал глава администрации Александр Братчиков на заседании городской комиссии по ГО и ЧС, в ходе которого обсуждался комплекс дополнительных мер по противодействию распространению коронавирусной инфекции.

Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, председатель городского комитета по делам ГО и предупреждению ЧС Владимир Воробьев подчеркнул, что много случаев инфицирования коронавирусом зафиксировано на рабочих местах, поэтому важно носить защитные маски, чаще мыть и обрабатывать дезсредствами руки.

«С администрации и начнем. И выпишем первые штрафы тем, кто этого делать не будет», - сказал Александр Братчиков.