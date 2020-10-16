Общество

Усиление ветра ожидается в северных районах Псковской области

Усиление юго-западного и западного ветра ожидается преимущественно в северных районах Псковской области сегодня, 19 октября, в ближайшие три часа. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в Псковском гидрометцентре.

Рекомендации для населения при сильном ветре:

- уберите хозяйственные вещи со двора и балконов, уберите сухие деревья, которые могут нанести ущерб вашему жилищу. Закройте окна;

- машину поставьте в гараж, при отсутствии гаража машину следует парковать вдали от деревьев, а также слабо укрепленных конструкций;

- находясь на улице, обходите рекламные щиты, шаткие строения и дома с неустойчивой кровлей;

- избегайте деревьев и разнообразных сооружений повышенного риска (мостов, эстакад, трубопроводов, линий электропередач, потенциально опасных промышленных объектов).