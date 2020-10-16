Общество

Псковичам рекомендуют воздержаться от посещения ресурсоснабжающих предприятий

Жителям Пскова рекомендуют воздержаться от посещения ресурсоснабжающих предприятий города, чтобы не подвергать себя лишнему риску заразиться коронавирусом. С таким предложением выступил директор МП города Пскова «Горводоканал» Константин Болотин в ходе состоявшегося 19 октября заседания городской комиссии по ГО и ЧС, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ОМСУ Пскова.

С целесообразностью данной рекомендации согласился глава администрации Пскова Александр Братчиков. По его мнению, сейчас существуют разные возможности для дистанционного взаимодействия муниципальных предприятий и горожан. Так, свои вопросы и проблемы можно довести до ресурсоснабжающих организаций по телефону или через интернет.

Данная рекомендация будет отражена в решении городской комиссии по ГО и ЧС.