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Общество

«Геохакатон-2020» завершился в детском технопарке Пскова

19.10.2020 16:12|ПсковКомментариев: 1

В детском технопарке «Кванториум Псков» подвели итоги марафона разработчиков «Геохакатон-2020». Восемь команд школьников и студентов решали кейсы, предложенные реальными заказчиками. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в «Кванториуме», темы кейсов были связаны с урбанистикой. 

По итогам марафона первое место заняла команда ««Urban Chaos». (Ирина Лукашова , Анастасия Бесфамильная-Сабодаш, Иван Платонов, Валерия Григорьева, Светлана Помылева). Ребята работали над организацией пространства возле памятника Александру Невскому в Пскове.

Второе место заняла команда «Подводная лодка Му-му» (Дамир Лозин, Кирилл Дударев). Они решали кейс «Развитие зеленой энергетики в Псковской области». Второе место с ними разделила команда «Целеустремленные улитки» (Михаил Курыжов, Валерия Назаркина). Их проект назывался «Игровые площадки в Полистовском заповеднике».

Третье место досталось команде «Otes» (Олег Михайлов, Мария Прокудина, Тимур Быстров, Артем Гаврилов) с проектом «Новая пешеходная зона».

«Я считаю, что такие конкурсы необходимо проводить, потому что ребята проявляют свое воображение, обретают новые навыки. Это реальная возможность получить новые идеи для улучшения городской среды. Взрослые иногда зациклены на определенных моментах, а дети могут предоставить свежий взгляд. Это очень интересно», - рассказала член жюри, исполнительный директор Псковского регионального отделения Русского географического общества Татьяна Васильева.

Выступили партнерами и предоставили участникам кейсы администрации города Пскова и Порхова, Полистовский заповедник, Псковский областной центр развития одаренных детей и юношества, Псковское отделение Русского географического общества, Археологический центр Псковской области, Псковский областной центр туриндустрии, архитектурное бюро Stankevich.Design и многие другие. Кейсы были связаны с улучшением жизни города.

«Все кейсы были открытыми, представляли собой сформулированную проблему без конкретного решения. Ребятам нужно было мыслить творчески, придумать пути решения задачи, предложить эффективное решение», - рассказал наставник одной из команд Сергей Тращенков.  

За время марафона участники пытались не только найти нестандартное решение поставленной перед ними задачи, но и осваивали новые программы, посещали мастер-классы. Так директор Центра инноваций социальной сферы Псковской области Светлана Седунова рассказала о том, как правильно произвести экономический расчет, а наставник и методист ДТ «Кванториум Псков» Вера Васильева поделилась секретами эффективного выступления.

Добавим, марафон разработчиков «Геохакатон» проходил в детском технопарке «Кванториум Псков» второй раз. 

Теги: #марафон #технопарк #кванториум
Источник: Псковская Лента Новостей
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