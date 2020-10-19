Общество

В Пскове названы победители конкурса «Перестать читать книги – значит перестать мыслить»

В Пскове прошел межрегиональный конкурс творческих работ педагогических работников «Перестать читать книги – значит перестать мыслить». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в Псковском областном институте повышения квалификации работников образования.

Конкурс приурочен к 200-летию со дня рождения Федора Михайловича Достоевского, который будут отмечать в 2021 году.

В конкурсе было заявлено три номинации:

«Я открываю Достоевского» – литературное эссе по творчеству писателя, размышление, отзыв на книгу;

«Жизнь, деятельность и творчество Ф.М. Достоевского в контексте современности» – конспект урока по данной теме (в любом классе, в том числе в начальной школе) с методическими комментариями;

«Читайте Достоевского, любите Достоевского» – мультимедийный проект в форме буктрейлера, видеофильма, слайд-фильма по произведениям Ф.М. Достоевского с целью популяризации творчества писателя.

Победителями стали:

Номинация «Я открываю Достоевского»

1 место – Майя Удальцова, г. Псков МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 18 им. Героя Советского Союза генерала армии В. Ф. Маргелова»

2 место – Наталья Павлова, Новгородская область, муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа №37» г. Великий Новгород; Валентина Фадеева, Псковская область, ГБПОУ Псковской области «Дновский железнодорожный техникум».

3 место – Марина Ломакина, г. Псков, муниципальное бюджетное образовательное учреждение «Лицей «Развитие».

Номинация «Жизнь, деятельность и творчество Ф.М. Достоевского в контексте современности»

1 место – Людмила Кодынева, Новгородская область, муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа №37» г. Великий Новгород.

2 место – Наталья Семенова, Псковская область, МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №3 Г. Порхова»

3 место – Наталья Зарембо, Псковская область, МБОУ «Социально-экономический лицей № 21 имени Героя России С.В.Самойлова»

Номинация «Читайте Достоевского, любите Достоевского»

1 место — Татьяна Воронкова, Псковская область, МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 3 г. Порхова

2 место – Нина Дмитриева, Псковская область, город Псков, МБОУ «Погранично-таможенно-правовой лицей»

3 место — Светлана Рослова, Псковская область, МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 3» г. Порхова

Работы победителей конкурса будут размещены на сайте «Фестиваля педагогических идей». В связи со сложившейся эпидемиологической ситуацией очная встреча переносится в дистанционный режим.

Участникам конкурса будут высланы электронные свидетельства. Победителям будут направлены дипломы.