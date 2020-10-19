В Пскове названы победители конкурса «Перестать читать книги – значит перестать мыслить»

В Пскове прошел межрегиональный конкурс творческих работ педагогических работников «Перестать читать книги – значит перестать мыслить». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в Псковском областном институте повышения квалификации работников образования.
Конкурс приурочен к 200-летию со дня рождения Федора Михайловича Достоевского, который будут отмечать в 2021 году.
В конкурсе было заявлено три номинации:
Победителями стали:
1 место – Майя Удальцова, г. Псков МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 18 им. Героя Советского Союза генерала армии В. Ф. Маргелова»
2 место – Наталья Павлова, Новгородская область, муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа №37» г. Великий Новгород; Валентина Фадеева, Псковская область, ГБПОУ Псковской области «Дновский железнодорожный техникум».
3 место – Марина Ломакина, г. Псков, муниципальное бюджетное образовательное учреждение «Лицей «Развитие».
1 место – Людмила Кодынева, Новгородская область, муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа №37» г. Великий Новгород.
2 место – Наталья Семенова, Псковская область, МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №3 Г. Порхова»
3 место – Наталья Зарембо, Псковская область, МБОУ «Социально-экономический лицей № 21 имени Героя России С.В.Самойлова»
1 место — Татьяна Воронкова, Псковская область, МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 3 г. Порхова
2 место – Нина Дмитриева, Псковская область, город Псков, МБОУ «Погранично-таможенно-правовой лицей»
3 место — Светлана Рослова, Псковская область, МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 3» г. Порхова
Работы победителей конкурса будут размещены на сайте «Фестиваля педагогических идей». В связи со сложившейся эпидемиологической ситуацией очная встреча переносится в дистанционный режим.
Участникам конкурса будут высланы электронные свидетельства. Победителям будут направлены дипломы.