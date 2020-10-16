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Общество

Роспотребнадзор призвал россиян максимально сократить контакты

19.10.2020 16:24|ПсковКомментариев: 1

Глава Роспотребнадзора Анна Попова призвала россиян, особенно старшего возраста и людей, имеющих хронические заболевания, максимально сократить контакты и по возможности оставаться дома из-за коронавируса, поскольку сейчас наблюдается период эпидемического подъема.

По ее словам, в общественном транспорте и местах скопления людей необходимо находиться только в масках, поскольку они защищают «от заболевания, от заражений и дальнейшего развития заболевания», пишет ТАСС. «Конечно, нужно поберечь людей старшего возраста и с хроническими заболеваниями, максимально сократить все возможные контакты, лучше это время провести дома, это период эпидподъема. И, конечно, нужно поделиться этой информации с родственниками, соседями и попросить их быть аккуратными и осторожными в защите своего здоровья», - сказала Анна Попова.

Руководитель Роспотребнадзора подчеркнула, что эпидемическая обстановка по COVID-19 в России остается напряженной. Однако государство предпринимает все меры для того, чтобы стабилизировать ситуацию и предотвратить дальнейшее развитие заболевания, добавила она.

Теги: #Роспотребнадзор #коронавирус
Источник: Псковская Лента Новостей
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