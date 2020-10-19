Общество

В Острове открыли социальный центр для оказания помощи нуждающимся семьям

Социальный центр для оказания помощи нуждающимся семьям открылся в Острове 18 октября. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в организации «Дети – наше будущее».

Центр социальной помощи расположился по адресу: улица 25 Октября, 3 и получил название «Остров добрых сердец».

В торжественном открытии социального центра приняли участие председатель ПОООМС «Дети - наше будущее» Светлана Петрова, председатель островского отделения «Особые дети – могут» общественной организации, руководитель социального центра Елена Климец, активисты общественной организации из Пскова и Острова, многодетные семьи, семьи с детьми с ограниченными возможностями здоровья, волонтеры отряда «Путь добра».

Светлана Петрова во время своего выступления поздравила всех островичей с важным событием и пожелала Елене Климец, активу островского отделения «Особые дети – могут» плодотворной работы во всех направлениях социальной работы с населением.

«В социальном центре будет распределяться гуманитарная помощь нуждающимся семьям Островского района, будут работать столярная и швейные мастерские, а также будут проходить мастер-классы для детей»», - пояснила руководитель ПОООМС «Дети – наше будущее» и подарила большую музыкальную колонку для проведения творческих мероприятий в центре.

«У островского отделения "Особые дети – могут" теперь появилось помещение, которое позволит полноценно работать и развиваться, - рассказала Елена Климец. - В помещении центра "Остров добрых сердец" три комнаты: в фойе будут проходить организационные мероприятия и акции по раздаче гуманитарной помощи; зеленый зал -для творческих дел, проведения мастер-классов, а также в центре будут работать столярная и швейная мастерские, где будут обучаться труду дети. Вместе с тем, в центре будут работать театральный кружок, творческая мастерская "Радость своими руками", со временем планируем проводить занятия фитнесом и другие».

После торжественной части взрослые и дети приняли активное участие в культурной программе ребят из творческих мастерских ПОООМС «Дети – наше будущее» из Пскова и Острова.

Дети из Пскова и Острова выступили с вокальными, хореографическими номерами, провели игровую программу для зрителей, инсценировали сказку «Репка». Завершилось мероприятие праздничным чаепитием.