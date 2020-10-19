Общество

Полуфиналистки «Миссис Псков» приняли участие в семейной фотосессии

Полуфиналистки конкурса красоты «Миссис Псков - 2020» приняли участие в семейной фотосессии. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили организаторы конкурса.

«Вместе с фотографом они отправились в парк, где смогли проявить всю семейную свою фантазию и креатив. Фотокарточки получились живые и насыщенные -настроение главных героев и осени!» - отметили организаторы.

Напомним, финал конкурса пройдет 15 ноября в БКЗ филармонии». Билеты на шоу уже в продаже. Телефон кассы: 56-88-35.

В этом году организаторы пошли на эксперимент и изменили условия участия в части цвета волос и наличия татуировок, аргументируя это тем, что любая девушка должна иметь возможность для самореализации.

К фотосъемке полуфиналисток готовила команда стилистов и визажистов под руководством Марины Тращенковой. Визажисты проекта: Евгения Калью, Ольга Журавлёва, Анастасия Ламкова. Мастера по прическам проекта: Юлия Яковлева, Екатерина Дружинина, Анастасия Лямина. Официальный фотограф проекта - Ирина Большакова.