Общество

«Россети Северо-Запад» добавили энергии Поганкиным палатам в Пскове

Специалисты «Россети Северо-Запад» построили для обновленного Псковского музея-заповедника современную электросетевую инфраструктуру: Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе компании.

В ходе работ специалисты проложили 750 метров кабельных линий 0,4 кВ и установили блочную трансформаторную подстанцию. Обеспечили 769 кВт мощности.

Памятник средневекового каменного зодчества вместе с Домом Ксендза и Художественно-ремесленной школой имени Н. Ф. Фан-дер-Флита реставрируют по совместному проекту правительства России и Всемирного банка «Музейный квартал».

Планируется, что реставрационные работы завершат до конца 2020 года.