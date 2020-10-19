Общество

Когда пик коронавируса может пойти на спад в России, рассказали эксперты

Специалисты научной лаборатории Моделирования социально-экономических систем Научно-исследовательского объединения РЭУ им. Плеханова спрогнозировали сроки спада пика заболеваемости новым типом коронавируса COVID-19. Об этом сообщает РИА Новости.

Так, лаборатория провела исследование эпидемиологической ситуации в России и сделала прогноз по ее дальнейшему развитию. Для определения итогов исследователи также проанализировали наблюдения за сезонными течением некоторых ОРВИ за несколько лет.

Согласно их предположениям, спад наступит в первых числах ноября. Эксперты подчеркнули, что спад будет зафиксирован при отсутствии изменений в соотношения числа инфицированных COVID-19 к количеству проведенных тестов.

«То есть, может расти в абсолютном измерении, но если темпы равны приросту тестов, то, значит, пик достигнут», — объяснили в лаборатории.