Общество

Подразделение всероссийской юниор-лиги КВН появится в Псковской области

Подразделение всероссийской юниор-лиги КВН создадут в Псковской области на базе общественного объединения «Гремячая лига КВН города Пскова». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в Псковском городском молодежном центре.

Во главе областной юниор-лиги встанет руководитель «Гремячей лиги КВН», педагог дополнительного образования ДЦ «Надежда» Сергей Козлов. Появление подразделения всероссийской юниор-лиги КВН стало возможным благодаря подписанию соглашения о взаимных обязательствах между детским центром «Надежда» и дирекцией всероссийской юниор-лиги КВН.

«Какие изменения принесет появление "юниорки" в Пскове и области? Во-первых, статус мероприятия станет весомее - дети не просто играют в городской лиге, а теперь причастны к более масштабному всероссийскому проекту. Во-вторых, победителей областной "юниорки" будут направлять на всероссийский фестиваль юниор-лиги КВН, который до пандемии и запретов на массовые мероприятия проходил то в Москве, то в Анапе. А оттуда уже можно попасть в телевизионный проект - телевизионное шоу талантов "Детский КВН"», - рассказали в молодежном центре.

В молодежном центре также отметили, что сейчас готовится школьная областная КВН-смена на базе лагеря «Стремительный», она пройдет во время весенних школьных каникул. На май 2021 года запланирован областной фестиваль юниор-лиги. Уже сейчас команды из области приглашаются на городской онлайн-турнир «Гремячей лиги КВН», запланированный на 2020-2021 учебный год.

С октября 2021 года планируется первый турнир Псковской областной юниор-лиги КВН.