Общество

С 23 октября не потребуется паспорт при контроле электронных билетов на пригородные поезда

В целях улучшения качества обслуживания пассажиров с 23 октября отменяется обязательное предъявление документа, удостоверяющего личность, при контроле проездных документов (без указания мест), оформленных в мобильном приложении «РЖД Пассажирам». Об этом сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе АО «Северо-Западная пригородная пассажирская компания».

Контроль данных проездных документов в пути следования и на турникетных линейках будет осуществляться следующим образом: пассажир будет предъявлять на экране мобильного устройства билет с динамическим штрих-кодом (в виде логотипа РЖД, перемещающегося за жестом пассажира). Данный штрих-код исключает повторное использование предъявленного проездного документа и его передачу на другие мобильные устройства.

Мобильное приложение «РЖД Пассажирам» разработано для мобильных платформ Android И iOS и доступно для бесплатного скачивания на Google Play и AppStore.

При приобретении билетов через приложение «РЖД Пассажирам» на пригородные поезда АО «СЗППК» предоставляется скидка в размере 5%.