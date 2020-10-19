Общество

Актриса Ирина Скобцева скончалась на 94-м году жизни

Народная артистка РСФСР Ирина Скобцева скончалась на 94-м году жизни, сообщает «Интерфакс».

«Да, Ирина Константиновна скончалась», - сказала PR-директор Art Pictures Studio Мария Далакян.



Ирина Скобцева родилась в Туле 22 августа 1927 года. В кино дебютировала в 1955 году в фильме Сергея Юткевича «Отелло» в роли Дездемоны. Зрителям известна своими ролями в фильмах «Я шагаю по Москве», «Война и мир», «Зигзаг удачи».

Со своим будущим мужем, Сергеем Бондарчуком, познакомилась, будучи еще студенткой Школы-студии МХАТ. В 1959 году они поженились. От режиссера у нее двое детей - Елена Бондарчук и Федор Бондарчук.