Общество

«Горячая линия» по вопросам осеннего призыва заработала в Псковской области

«Горячая линия» по вопросам осеннего призыва заработала в Псковской области. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в областном военном комиссариате.

Ставшая уже традиционной, она начала свою работу 16 октября по телефонам: 8(8112) 53-31-71 и 8(8112) 66-73-06. График приема звонков - ежедневно с 10.00 до 16.00, кроме выходных.



Весной этого года на прямую линию военного комиссариата, которая работала с 1 апреля по 15 июля, поступило несколько десятков телефонных обращений.

Призывники и их родители также могут найти интересующую их информацию по вопросам призыва на официальном сайте Министерства обороны России.