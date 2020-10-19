Общество

Более 100 импортных саженцев не прошли контроль на границе в Псковской области

Более 100 импортных саженцев не прошли контроль в МАПП «Бурачки». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в управлении Россельхознадзора по Санкт-Петербургу, Ленинградской и Псковской областям.

Специалисты выявили нарушения при ввозе 102 саженцев декоративных деревьев лиственных пород. Молодые деревья, выращенные в Польше, перевозили из Литвы в адрес юридического лица, зарегистрированного в Москве.

В ходе проведения карантинного фитосанитарного контроля государственный инспектор управления выявил нарушение Федерального закона № 206 «О карантине растений». В федеральной государственной информационной системе «Аргус» отсутствовало обращение о начале поставок подкарантинной продукции, предназначенной для ввоза в Российскую Федерацию в целях ее использования для посевов и посадок из иностранных государств или групп иностранных государств, где выявлено распространение карантинных объектов, характерных для такой подкарантинной продукции.

Ввоз более ста саженцев на территорию Российской Федерации запрещен.