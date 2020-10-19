Общество

Псковичи могут поучаствовать в конкурсе молодежных проектов «Россия-2035»

Псковичи могут поучаствовать в конкурсе молодежных проектов стратегии социально-экономического развития «Россия-2035». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе администрации Псковской области.

Федеральные органы государственной власти продолжают работу по подготовке стратегии социально-экономического развития Российской Федерации до 2035 года, которая определит долгосрочные приоритеты, цели и задачи государственного управления, направленные на обеспечение устойчивого и сбалансированного социально-экономического развития Российской Федерации. Вовлечение граждан и организаций в этот процесс является приоритетной задачей стратегического планирования.

В связи с этим с 28 сентября проводится Всероссийский конкурс молодежных проектов стратегии социально-экономического развития «Россия-2035». Оператором конкурса выступает Фонд поддержки образовательных проектов «Стратегия будущего» при поддержке Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации.

Участие в конкурсе могут принять граждане Российской Федерации в возрасте от 7 до 35 лет, в том числе учащиеся общеобразовательных организаций, студенты профессиональных образовательных организаций и образовательных организаций высшего образования, молодые специалисты.

Заявки на участие в Конкурсе принимаются на сайте россия2035.рф до 8 ноября (включительно). Авторы лучших работ будут приглашены в Москву на очный этап для публичной защиты проектов перед экспертным сообществом, участия в образовательной и культурной программах.