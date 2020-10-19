Общество

15 новых карет скорой помощи поступили в Псковскую область

Ключи от 15 новых карет скорой помощи вручил медикам 20 октября губернатор Псковской области Михаил Ведерников. Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, по одному автомобилю отправятся в Усвятский, Красногородский, Дедовичский, Плюсский, Бежаницкий, Новоржевский, Локнянский, Новосокольнический, Великолукской районы и Великие Луки, еще пять останется в Пскове.



«У нас сегодня очередное приятное событие - мы передаем 15 автомобилей класса "В" медикам скорой помощи.

Это не просто важно событие. Для нас это - часть большой системной работы по модернизации скорой помощи и системы здравоохранения в регионе, - подчеркнул губернатор.

Он пожелал, чтобы новые автомобили долго и исправно служили. «А нам, чтобы удавалось двигаться запланированными темпами по модернизации скорой помощи и системы здравоохранения», - добавил глава региона.



Он также обратил внимание на новую униформу медиков. «Решение о том, как будет выглядеть форма принималось на основе ваших пожеланий. Дальнейшие изменения также будут происходить с участием медиков», - отметил Михаил Ведерников.

По словам губернатора, до конца года планируется прибытие в регион еще одной партии машин скорой помощи. Всего в регион уже поступило 102 автомобиля.

Михаил Ведерников выразил надежду, что в ближайшее время машин скорой помощи старше 3-4 лет в области не останется.

Главврач Псковской станции скорой медицинской помощи Денис Сачков заметил, что сбылось сразу несколько желаний медработников, имея в виду новые машины и форму. Он поблагодарил региональные власти за эти приобретения.