Общество

Архитектор предложил увековечить победу Пскова над шведским королем Густавом II Адольфом

Псковский архитектор Владимир Шуляковский предложил увековечить победу Пскова над шведским королем Густавом II Адольфом. Об этом с церемонии открытия символического вечевого колокола в сквере Народовластия в Пскове передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

«Я считаю, у нас на Псковщине еще многое нужно увековечить, - отметил он. - История у нас была очень интересная и героическая. И много было интересных исторических личностей в городе Пскове. У нас, например, еще никак не увековечена память о победе над шведским королем Густавом Адольфом, который сюда приходил. Никак не увековечена память о самом лучшем, самом выдающемся велосипедисте в истории - это Глеб Травин. Так что, есть еще, к чему стремиться».

Напомним, осада Пскова шведским войском во главе с королем Густавом II Адольфом произошла в 1615 году в ходе русско-шведской войны. Осада продлилась два с половиной месяца и окончилась для шведской стороны поражением.