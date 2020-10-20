Общество

Как оформить онлайн-кредит, рассказали эксперты

Безналичные расчеты предоставляют целый ряд преимуществ и возможностей. Если в кошельке есть пластиковая карта, с нее всегда можно будет снять необходимую сумму или оплатить товар, услугу.

А еще на банковскую карту можно занять, причем не выходя из дома или офиса. Оформлением кредитов онлайн занимаются банки и МФО. Первый вариант более выгодный, поскольку в банках, в отличие от микрокредитных компаний, намного более лояльные условия сотрудничества.

Подробнее с доступными вариантами вы можете ознакомиться по ссылке https://www.orelbanks.ru/kredit-na-karty.php. Выплаты моментальные или занимают не более рабочего дня, из документов достаточно будет предоставить паспорт и ИНН.

Чем удобен кредитный калькулятор

Онлайн-калькуляторы есть на многих сайтах, где есть смысл в проведении быстрых расчетов для определения стоимости товара, услуги. Это удобный инструмент, который даст клиенту необходимую информацию за 1-2 минуты. Вы сразу увидите, сколько и за что должны заплатить, какой в итоге получится сумма переплаты. Также онлайн-калькулятор по быстрым займам показывает примерный график платежей. Это позволяет клиенту оценить условия сотрудничества и понять, насколько выгодными они являются для него.

Условия кредитования

Лидерами на рынке быстрых кредитов являются Сбербанк и Альфа-банк. Условия оформления займов на карты этих банков:

Экономия времени – не придется снимать наличные, отправляясь за покупками. Доступна опция безналичной оплаты в любых торговых точках без комиссии.

Простое оформление – чтобы заказать карту, достаточно оставить заявку онлайн. Документы – СНИЛС и паспорт.

Безопасность, надежность – если реквизиты карты попадут к мошенникам, всегда один звонок на «горячую линию», и карта будет заблокирована.

Поскольку у банков есть сервис онлайн-банкинга, можно будет оперативно переводить средства, не выходя из дома, без комиссий. Чтобы получить ссуду, достаточно зайти на сайт выбранного финансового учреждения, заполнить короткую анкету, указать в ней номер счета и другие личные данные. Среднее время перевода денег – несколько минут.

Строгих требований к заемщикам нет, достаточно иметь гражданство РФ, актуальный паспорт, быть старше 18 лет. Если ссуда нужна крупная, придется подтверждать платежеспособность, предоставив документы о трудоустройстве на официальном месте работы, размерах заработной платы.

Плюсы предложения

Срочные займы на банковскую карту – это:

круглосуточный прием заявок;

быстрое простое оформление;

минимум документов;

высокие шансы на одобрение;

отсутствие необходимости посещать отделение банка;

быстрое согласование заявок.

Онлайн-займы позволяют делать пролонгацию сроков действия договора в случае необходимости, не оплачивая дополнительные комиссии, штрафы.

Что еще нужно знать

До оформления займа стоит сравнить все доступные предложения и выбрать оптимальное для себя. Обычно доступны разные пакеты, каждый предполагает определенные условия кредитования. Проверить задолженность можно в личном кабинете, в онлайн-банкинге или позвонив на «горячую линию».