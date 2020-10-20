Общество

Псковский Росреестр проведет тематические «горячие линии»

Специалисты управления Росреестра по Псковской области ответят на вопросы жителей Пскова и региона в ходе «горячих линий» по направлениям деятельности ведомства. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе учреждения, первая «горячая линия» пройдет 21 октября. Звонки будут приниматься по номеру телефона 68-70-77, с 10:00 до 11:00.

Заместитель начальника отдела государственной регистрации недвижимости Елена Евтюгина ответит на вопросы относительно государственной регистрации прав и кадастрового учета.

Вторая «горячая линия» пройдет 23 октября с 10:00 до 11:00. Звонки будут приниматься по номеру телефона в Пскове 68-74-06.

Начальник отдела государственной службы, кадров, по защите государственной тайны и мобилизационной подготовки Наталья Петренко ответит на вопросы относительно профилактики и противодействия коррупции.

27 октября «горячая линия» состоится с 15:00 до 16:00. Звонки будут приниматься по номеру телефона в Пскове 68-74-64.

Заместитель начальника отдела государственного земельного надзора, геодезии и картографии Светлана Пютцеп ответит на вопросы заявителей, связанные с разъяснением обязательных требований земельного законодательства РФ, в сфере государственного земельного надзора.

29 октября «горячая линия» пройдет с 10:00 до 12:00. Звонки будут приниматься по номеру телефона в Пскове 68-74-58.

Главный специалист-эксперт отдела землеустройства, мониторинга земель, кадастровой оценки недвижимости Галина Андриянова ответит на вопросы по порядку оспаривания результатов кадастровой оценки объектов недвижимости.