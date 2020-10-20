Общество

Конкурс «Лучший слоган для ПЛН» стартует 26 октября

Конкурс «Лучший слоган для ПЛН» в честь 20-летия Псковской Ленты Новостей стартует 26 октября. Лучший слоган станет девизом этого юбилейного года и будет использоваться для изготовления сувенирной и рекламной продукции.

Заявки принимаются с 26 октября по 15 ноября. Придуманный слоган участнику конкурса необходимо написать в комментариях к посту в группе ПЛН в социальной сети «ВКонтакте» и разместить у себя на странице с хештегами: #слогандляПЛН #ПЛН #конкурс #деньрожденияПЛН #ПЛН20лет.

Определение победителей пройдет с 16 ноября по 29 ноября. Список победителей будет опубликован 30 ноября. В жюри конкурса входят сотрудники редакции Псковской Ленты Новостей.

За первое место в конкурсе подарком станет электросамокат от магазина «Технодром», за второе - абонемент на посещение бассейна «Феникс», за третье - подарочный сертификат магазина «Любопыт» на тысячу рублей.

Если жюри определит большее количество победителей, они получат мерч от ПЛН с лучшими слоганами.

Слоган - это краткая запоминающаяся фраза, своеобразный девиз, выражающий основную мысль, идею или миссию Псковской Ленты Новостей.

При создании слогана необходимо учитывать:

легкость запоминания;

ассоциацию с мета-брендом;

краткость;

звучность.



Должна присутствовать «изюминка» - то, что будет цеплять (игра слов, юмор, обращение, призыв, контраст или противоречия, вопрос или убеждение), мотивировать или провоцировать читателей открывать ПЛН.