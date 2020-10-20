Стартует фотоконкурс к 20-летию Псковской Ленты Новостей

Сегодня, 20 октября, стартовал фотоконкурс к 20-летию Псковской Ленты Новостей.
Условия участия:
- загрузите фото, на котором вы, ваша семья или друзья читают ПЛН в конкурсный альбом в период с 20 октября по 9 ноября;
- напишите под фото, за что вы любите ПЛН (можно в стихах).
Победители станут известны 10 ноября. Их определит жюри, в состав которого входят сотрудники редакции. Лайки на фото также будут учитываться при выборе победителей.
Призы:
- первое место - билеты в Калининград и обратно на двоих от авиакомпании «СКОЛ»;
- второе место - беспроводная портативная колонка;
- третье место - внешний аккумулятор для зарядки мобильного телефона.