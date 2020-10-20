Общество

«Народный контроль» проверит в псковских аптеках цены на лекарства от коронавируса

В условиях угрозы распространения коронавируса «Единая Россия» проверит доступность средств для амбулаторного лечения COVID-19. Об этом рассказала координатор федерального партийного проекта «Народный контроль», депутат Государственной Думы Анна Кувычко на селекторном совещании о направлениях реализации проекта в регионах. Псковские активисты партийного проекта «Народный контроль» поддержали эту инициативу.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе регионального отделения «Единой России».

Мониторинг доступности лекарств от коронавируса в псковских аптеках партийцы начнут уже на следующей неделе. Подобные рейды пройдут также в Великих Луках и других муниципальных образованиях региона. Предварительные итоги мониторинга будут подведены уже в конце октября. Результаты партийцы предоставят в ФАС и Минздрав.

«Активисты проекта «Народный контроль» в Псковской области уже более полугода проводят рейды по аптекам региона с целью мониторинга наличия в продаже масок, перчаток, антисептических средств и противовирусных препаратов. Участники рейда особое внимание уделяют вопросу соблюдения мер безопасности в условиях распространения коронавирусной инфекции: наличию разметки, регулярности проведения дезинфекции помещений, наличию у персонала масок и перчаток», - рассказал депутат Псковского областного Собрания, региональный координатор партийного проекта «Народный контроль» Анатолий Тиханов.

По его словам, мониторинг стоимости препаратов для лечения коронавируса в Псковской области пока не проводился, потому что лекарств не было в наличии в аптеках региона.

Вопрос о регулировании цен на российские препараты для лечения COVID-19 возник в связи с тем, что первые партии указанных лекарств поступили в продажу по высокой цене - в среднем за 12 тысяч рублей. В ряде столичных аптек цену поднимали до 18 тысяч. После ФАС установила, что упаковка из 50 таблеток в субъектах РФ должна стоить 5500 рублей, включая НДС без учета региональных надбавок.