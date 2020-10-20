Общество

На улице Школьной в Пскове спилили аварийные деревья

Аварийные деревья спилены силами УГХ Пскова рядом с домом №2 по улице Школьной. С такой просьбой ранее обратились жильцы дома. Кроме того, как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ОМСУ Пскова, у дома №16 по улице Герцена устранен провал грунта, произведена подсыпка фундамента со стороны двора в районе третьего подъезда. У дома на Школьной, 6 силами управляющей компании срезан висячий кабель. Возле почтового отделения №22 по улице Герцена, 16 благоустроена клумба.

«Изменения в районе происходят, и это видно. Наш дом выходит на сторону парка и мы каждый день любуемся этой красотой. Надеюсь, все, что сейчас делается, удастся сохранить в таком виде», - отметила жительница дома №16 Валентина Степанова.

Помимо этого, на улице Школьной будет выполнен ремонт проезжей части и тротуаров на участке между улицами Труда и Герцена.

Напомним, в ходе рабочего выезда на избирательный округ №13 депутата Псковской городской Думы жители Запсковья обратились к главе города Елена Полонской с рядом вопросов по благоустройству микрорайона. В целях их решения направлены многочисленные обращения в различные инстанции.