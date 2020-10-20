Общество

Минтруд зафиксировал снижение безработицы в России

Замминистра труда и социальной защиты Елена Мухтиярова заявила, что в России снижается число безработных.

По ее словам, ведомство фиксирует спад показателей по регистрируемой безработице, а данные Пенсионного фонда свидетельствуют об увеличении числа принятых на работу в сравнении с числом уволенных.

Как отметила Мухтиярова, в министерстве ожидают, что за сентябрь снизится та безработица, которая фиксируется в рамках Международной организации труда, пишет РИА Новости.

«Мы понимаем, что есть определенная структурная диспропорция в рамках рынка труда. Но в общем и целом мы видим в целом по России картину уменьшения количества безработных граждан», — отметила замглавы ведомства.