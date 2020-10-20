Общество

Открытые окна уменьшают риск заражения коронавирусом на 40% - ученые

Американские ученые определили, что открытые окна и кондиционеры уменьшают риск заражения коронавирусом на 40%. Результаты исследования опубликовал журнал «Physics of Fluids».

«Около 70% выдыхаемых капель влаги размером с микрон покидает комнату при открытии окна. В свою очередь, кондиционеры позволяют удалить до половины всех частиц, выделяемых в воздух при разговоре или дыхании», — приводятся слова физика из университета штата Нью-Мексико в Альбукерке (США) Халида Талаата.

В то же время специалисты подчеркнули, что открытые окна и кондиционеры не могут в полной мере защитить от коронавируса, потому что остальные частицы оседают на поверхностях.

Ученые порекомендовали чаще мыть руки и использовать антисептики.