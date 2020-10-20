Общество

Россия и Белоруссия могут сократить пассажирское сообщение из-за COVID-19

Россия и Белоруссия могут сократить пассажирское сообщение, если ситуация с коронавирусом будет ухудшаться, заявил заявил госсекретарь Союзного государства Григорий Рапота. Об этом пишет ТАСС.

«Если у нас будет резкое, а оно сейчас есть, возрастание числа зараженных, то, боюсь, мы не только не запустим поезд, а, может быть, еще и сократим другие пассажиропотоки», — сказал Рапота.

В России коронавирусом заразились 1 431 635, выздоровели 1 085 608, скончались 24 635 человек. В Белоруссии выявили 88 909 случаев, поправились 80 503, погибли 937 пациентов.