Общество

Псковичам рассказали о правилах езды на велосипеде по городу в начале 1900-х годов

Псковичам рассказали о правилах езды на велосипеде по городу в начале 1900-х годов. Информационный пост опубликовал Государственный архив Псковской области в группе «ВКонтакте».

В 1902 году депутаты Псковской городской Думы утвердили порядок езды на велосипедах по Пскову. Воспользоваться этим транспортным средством могли только те, кто получил специальный билет.

«Каждый, получивший билет на право езды на велосипеде, снабжается городской управой 2-мя номерными знаками, из которых один прикрепляется к задней вилке, а другой к передней. Знаки эти должны быть всегда на виду. Загибать их края воспрещается. Кроме того, он обязан иметь при велосипеде звонок и фонарь, который с наступлением сумерек обязательно должен быть зажигаем», - говорилось в документе.

Полиция могла запретить пользоваться велосипедом в трех случаях: во время проезда высочайших особ; во время крестных ходов, больших процессий; в местах большого скопления экипажей и публики.

Запрещалось ездить группами более трех человек. А для двух и трех велосипедистов были определены правила передвижения.