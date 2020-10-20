Общество

Более 190 соцобъектов обеспечено интернетом в Псковской области

В Псковской области с начала текущего года интернетом обеспечено более 190 социально значимых объекта. Работы были проведены компанией «Ростелеком» в рамках второго этапа национальной программы «Цифровая экономика», сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе администрации Псковской области.

Для организации подключений специалисты компании построили в регионе свыше 330 километров волоконно-оптических линий связи.

Доступ к интернету и современным цифровым сервисам получили фельдшерско-акушерские пункты, образовательные организации, органы государственной власти и местного самоуправления, пожарные части, подразделения МВД и Росгвардии. Скорость передачи данных для большинства подключенных учреждений — от 10 до 50 Мбит/с.

«Обеспечение жителей региона инфраструктурой связи является одной из наших приоритетных задач. Стабильный доступ в интернет повысит эффективность работы социально значимых объектов даже в самых удаленных населенных пунктах области. Во время пандемии мы еще раз убедились в том, насколько важны цифровые сервисы для медицинских учреждений, школ, органов власти. Реализация программы повышает доступность телеком-услуг, а значит и качество жизни людей», — заметил начальник управления цифрового развития и связи администрации Псковской области Денис Матвеев.

В свою очередь директор филиала в Новгородской и Псковской областях ПАО «Ростелеком» Ольга Родионова напомнила, что за два года в рамках проекта 350 соцобъекта региона обеспечены доступом в интернет. «Во всех населенных пунктах, где расположены данные учреждения, организованы узлы связи, благодаря чему услугами по подключению к сети интернет смогут воспользоваться граждане и коммерческие организации. Таким образом, жители Псковской области получат возможность дистанционно работать, учиться, пользоваться государственными услугами в электронной форме. Качественная связь — это важный технологический задел для дальнейшего развития территорий», — заметила она.

Напомним, что обеспечение социально значимых объектов доступом в интернет предусмотрено федеральным проектом «Информационная инфраструктура» в рамках национальной программы «Цифровая экономика». Всего до конца 2021 года в Псковской области к скоростной сети передачи данных должно быть подключено свыше 660 соцобъектов.