Общество

Финалистки проектов «Мисс и Миссис Псков 2020» побывали на картинге

Финалистки проектов «Мисс и Миссис Псков 2020» побывали на картинге «Pit Stop», который располагается на подземной паркинге ТРК «Акваполис».

Как сообщили Псковской Ленте Новостей организаторы проектов, помимо традиционных фотосессий участницы смогли прочувствовать рев мотора и запах жженых шин в нешуточном спортивном соревновании.

«Накал страстей на трассе был по-настоящему спортивным», - отметили организаторы.

В итоге, победу в зачете «Мисс Псков» одержала Надежда Ванькова, а среди «Миссис Псков» первой стала Руфина Писарева. Они показали лучшие результате в своих заездах.