Общество

В Госдуме предложили запретить рекламу в почтовых ящиках

Депутат Госдумы Виктор Зубарев предложили запретить любую рекламу через почтовые ящики в домах без согласия жителей. С такой инициативой парламентарий обратился к главам Минцифры и Минстроя, пишет газета «Известия».

Изменения необходимо внести в федеральные законы «О почтовой связи» и «О рекламе». Идею поддержали в Общественной палате РФ, «Деловой России» и общественном совете при Министерстве строительства и ЖКХ.

В российском законодательстве нет понятия «безадресная рассылка», поэтому любая компания может раскладывать свою рекламу по почтовым ящикам, пояснил член общественного совета при Минстрое Рифат Гарипов. В связи с этим россияне сегодня получают множество рекламного «спама» через почтовые ящики. В них скапливается огромное количество флаеров, брошюр и листовок, среди которых бывает сложно найти нужное письмо или платежку за ЖКУ.

Как отметила директор Института развития правового общества Дарья Гладыш закон «О рекламе» регулирует продвижение на билбордах, на транспорте, на телевидении и радио и даже по телефону. Но почтовые ящики не попадают под действие документа. При этом контролировать качество и объемы спама, который приходит в них, невозможно.

«Нормы отсутствуют потому, что почтовые ящики находятся на балансе жилищно-эксплуатационных организаций, то есть не принадлежат гражданам», — пояснил Зубарев.

При этом, по его словам, в развитых странах Европы и в США запрещено распространение безадресной рекламы с использованием почтовых ящиков — они являются неприкосновенной частной собственностью граждан. В России проблему необходимо решать на законодательном уровне, уверен парламентарий.

Депутат предложил внести изменения в статью 31 закона «О почтовой связи», добавив пункт о праве собственности жильцов на почтовые ящики. Во-вторых, дополнить главу 2 закона «О рекламе» статьей об ограничении использования ящиков. Также парламентарий предложил дополнить ст.атьи 5 и 38, запретив распространение любой безадресной рекламы через почтовые ящики.