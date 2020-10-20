Общество

Вирусолог назвал категорию людей, которым не поможет вакцина от коронавируса

Вакцинация против коронавируса может оказаться неэффективной у людей с иммунодефицитом, поскольку у них плохая выработка антител. Об этом заявил вирусолог, доктор медицинских наук Анатолий Альтштейн.

«Люди отличаются по способности вырабатывать антитела, но выделить их четко на группы довольно сложно. Это зависит не от состояния здоровья, а от особенностей организма, о которых никто не знает», - рассказал эксперт.

Ранее директор центра имени Гамалеи Минздрава России Александр Гинцбург сообщил, что в результате введения вакцины от COVID-19 антитела к вирусу плохо вырабатываются у четырех групп людей, пишет Ura.ru. К ним относятся пожилые, пьющие, люди в стрессе и принимающие противовоспалительные препараты.

«В отдельную группу вынесли пожилых людей. Но вот, например, я пожилой человек, вакцину я получил - и у меня хорошая выработка антител. Я знаю другого человека, которому 90 лет, и у него тоже хорошо выработались антитела. Насчет того, что антитела плохо вырабатываются у алкоголиков и представителей других названных групп, я тоже не уверен», - добавил Анатолий Альтштейн.