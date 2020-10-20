Общество

Переохлаждение подрывает защиту от коронавируса - Роспотребнадзор

Защита организма от респираторных инфекций, в том числе от коронавируса, может временно понизиться из-за переохлаждения, связанного с резкими перепадами температуры в осенне-зимний период, сообщает Роспотребнадзор.

В ведомстве пояснили, что сейчас важно следить за соблюдением температурного режима в помещениях, необходимо уделять внимание исправности и функционированию систем отопления, эффективности работы нагревательного и отопительного оборудования.

Согласно нормам в игровых младшей, средней и старшей группах дошкольных организаций температура должна быть 21-23° С, в спальных детских садов - 19-20 °С, в классах школ - 18-24°C, в палатах лечебно-профилактических учреждений - 20-26 °С, в помещениях для отдыха и игр в организациях для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей - не ниже 20 °C, в жилых комнатах в организациях социального обслуживания лиц пожилого возраста, лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов - 20-22 °С.

В Роспотребнадзоре напомнили, что при не соблюдении гигиенических нормативов граждане могут направлять обращения в территориальные органы ведомства по регионам.