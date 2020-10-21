Общество

Беседу о помощи нарко- и алкозависимым провели с осужденными в Псковской области

Представители Межрегиональной благотворительной общественной организации «Инициатива» посетили уголовно-исполнительную инспекцию УФСИН России по Псковской области и встретились с подучетными лицами.

Главной целью встречи стало проведение профилактической беседы на тему помощи гражданам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, в том числе лицам, которые страдают той или иной зависимостью. Всего в мероприятии приняли участие 20 осужденных граждан, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УФСИН России по Псковской области.

Напомним, летом этого года УФСИН и Межрегиональная благотворительная общественная организация «Инициатива» заключили соглашение о взаимодействии, главным предметом которого стали вопросы социальной адаптации и реабилитации граждан, находящихся в трудной жизненной ситуации, из числа освобожденных из исправительных учреждений региона, а также для осужденных без изоляции от общества.

«Осужденные очень часто имеют как алкогольную, так и наркотическую зависимость, поэтому считаю, что подобные встречи приносят большую пользу для них, ведь порой методика убеждения действует намного эффективнее, чем более серьезные механизмы», - отметила начальник УИИ УФСИН России по Псковской области Алена Демидова.