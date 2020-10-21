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Общество

Форум по дополнительному образованию пройдет в Пскове 4 ноября

21.10.2020 12:14|ПсковКомментариев: 0

Форум «Современный ребенок – ориентир дополнительного образования» пройдет в Пскове 4 ноября. Об этом Псковской Ленте Новостей в центре «Без предела».

Организаторы форума - центр науки и спорта «Без предела» и детский технопарк «Кванториум Псков» - предлагают представителям учреждений дополнительного образования и родителям выйти на прямой разговор, чтобы расставить акценты в динамично развивающейся системе дополнительного образования, сверить курс, поделиться опытом и размышлениями на такие актуальные темы, как дистанционное обучение, место стартапа в системе российского образования, тайм-менеджмент в допобразовании.

В рамках форума пройдут дискуссионные площадки, тренинги и мастер-классы как для педагогов, так и для родителей. В качестве спикеров на мероприятии выступят опытные педагоги, психологи, бизнес-тренеры, журналисты, представители общественных организаций и - что особенно ценно - дети.

Одна из дискуссионных площадок будет посвящена теме дистанционного обучения, однако в этот раз разговор развернется под принципиально иным углом – слово предоставляется представителям поколения Z, дети расскажут педагогам о том, как нужно выстраивать коммуникацию между наставником и учеником в онлайн-формате, покажут, какими интернет-площадками стоит воспользоваться для этого.

Форум пройдет 4 ноября с 12.00 до 18.00 в спортивно-развлекательном парке «Простория» (Иркутский переулок, 2).

В связи с эпидемиологической обстановкой количество мест ограничено, необходимо оставить заявку на участие по телефону +79113849841.

На форуме будут соблюдены все меры предосторожности: предусмотрена термометрия участников, дезинфекция, строго обязателен масочный режим.

Теги: #дети #образование #форум
Источник: Псковская Лента Новостей
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