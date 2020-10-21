68-й пациент скончался от коронавируса в Псковской области

68-й пациент скончался от коронавируса в псковском регионе. Об этом сообщает официальный телеграм-канал Псковской области. Один новый случай летального исхода зафиксирован за минувшие сутки.
Всего за весь период распространения коронавируса в Псковской области проведено 118874 исследований (1001 за сутки). Подтверждено 6805 случаев заражения (+98). Выздоровели 4393 человека (+17).
Статистика по районам:
Псков – 2252
Великие Луки – 1361
Бежаницкий район - 93
Великолукский район – 254
Гдовский район – 101
Дедовичский район – 87
Дновский район - 114
Красногородский район – 61
Куньинский район – 60
Локнянский район - 25
Невельский район – 213
Новоржевский район – 34
Новосокольнический район – 164
Опочецкий район – 168
Островский район – 456
Палкинский район – 80
Печорский район – 127
Плюсский район – 161
Порховский район - 208
Псковский район – 536
Пустошкинский район – 35
Пушкиногорский район - 27
Пыталовский район – 33
Себежский район – 67
Стругокрасненский район – 57
Усвятский район – 31.