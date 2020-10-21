Общество

Практику создания проектных офисов распространят на все районы Псковской области

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников провел заседание координационного совещания по обеспечению правопорядка в регионе. В мероприятии приняли участие представители администрации региона, силовых и надзорных ведомств, а также руководители муниципалитетов. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе областной администрации, в рамках заседания был рассмотрен целый спектр приоритетных и актуальных тем в сфере правопорядка и безопасности населения.

Участники встречи обсудили меры по профилактике подростковой преступности. Оценивая ситуацию в регионе, Михаил Ведерников подчеркнул, что в текущем году наблюдается значительное сокращение числа правонарушений со стороны несовершеннолетних - порядка 40% по сравнению с предыдущим годом.

«Конечно, это результат, в том числе, активной профилактической работы. Во взаимодействии с УМВД России по Псковской области реализуется целый ряд социально значимых мероприятий для несовершеннолетних, находящихся в конфликте с законом. Например, профильные смены, спортивные соревнования, творческие конкурсы, которые направлены на воспитание и формирование у подростков здоровых привычек», - отметил губернатор, поблагодарив за инициативность и организацию профилактических мероприятий коллектив УМВД.

Представители регионального управления в свою очередь подчеркнули, что в регионе организована системная профилактическая работа, а положительная динамика свидетельствует о правильно выстроенной стратегии. Сотрудники УМВД России по Псковской области продолжат деятельность в рамках приоритетных направлений профилактики правонарушений среди несовершеннолетних. Докладчики также предложили провести до конца текущего года очередную профильную смену «Поверь в себя» и спартакиаду «Твой выбор», потому что данные мероприятия показали свою высокую эффективность. Глава региона при этом подчеркнул, что решение о проведении мероприятий в очном формате потребует тщательной оценки эпидемической ситуации.

Руководитель управления проектной деятельности администрации региона Наталья Плявинская рассказала, что вовлечение подростков в проектную деятельность значительно снижает риск деструктивных проявлений. В текущем году молодежь региона подала на различные федеральные конкурсы более 300 заявок, что позволило привлечь 19 млн рублей грантовой поддержки. Среди победителей есть проекты по работе с детьми из группы риска.

В рамках единой стратегии поддержки молодежи в муниципалитетах до конца года планируется открытие 6 проектных офисов в Великих Луках, Палкинском, Островском, Опочецком, Пыталовском и Невельском районах. Глава региона подчеркнул, что эта практика должна быть распространена на все муниципалитеты региона. В связи с этим губернатор поручил главам муниципальных образований проработать вопрос поиска и ремонта помещений, со своей стороны региональные власти предоставят необходимое оборудование.

С докладами также выступили руководители региональных комитета по социальной защите и комитета по образованию. Губернатор указал на необходимость внедрения новаторских методов профилактической работы с подростками в образовательных и социальных учреждениях.

Участники совещания также рассмотрели вопрос о мерах по обеспечению безопасности пассажирских перевозок. Учитывая его актуальность, в обсуждении принял участие руководитель отдела криминалистики Северо-Западного следственного управления на транспорте Следственного комитета РФ Павел Абрамов. Глава региона обратил внимание, что за последнее время удалось снизить аварийность и добиться снижения количества происшествий на железнодорожном транспорте, но трагических случаев полностью избежать не удалось. «Необходимо продолжать профилактическую работу, которая должна свести количество таких случаев к минимуму», - подчеркнул Михаил Ведерников.

По итогам обсуждения был внесен ряд предложений для повышения уровня безопасности пассажирских перевозок. В частности, будет сформирован перечень пешеходных переходов через железнодорожные пути, где необходимо провести реконструкцию. Будут изучены технические возможности предупреждения граждан о приближении к железнодорожным путям, а также усилена агитационная работа.

Отдельно глава региона поручил профильному комитету Псковской области организовать оперативную работу дорожников при появлении на магистралях областной столицы и других населенных пунктов наледи из-за резкого изменения погодных условий в осенне-зимний период. Михаил Ведерников подчеркнул, что накануне несвоевременная обработка реагентами дорог привела к череде ДТП в Пскове.

В рамках повестки совещания стороны обсудили также актуальные вопросы реализации проекта аппаратно-программного комплекса «Безопасный город». Глава региона подчеркнул, что развитию аппаратно-программного комплекса будет способствовать создание единого ситуационного центра в Пскове.