Общество

Скончался протоиерей Димитрий Смирнов

Почетный председатель Патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства протоиерей Димитрий Смирнов умер в возрасте 69 лет, пишет «Коммерсант».

«Сейчас стало известно о смерти отца Димитрия Смирнова. Царствие Небесное дорогому батюшке», - написал в телеграм-канале пресс-секретарь Синодального отдела по церковной благотворительности и социальному служению Василий Рулинский.

Протоиерей Димитрий Смирнов известен скандальными высказываниями. Например, он заявлял, что женщины глупее мужчин, мужчин называл национальной трагедией, а гражданских жен сравнивал с бесплатными проститутками. Также он назвал пандемию коронавируса чрезвычайно полезным явлением, поскольку «эгоизм стал ужиматься», и в мае заболел COVID-19 сам.

Димитрий Смирнов возглавлял Патриаршую комиссию по вопросам семьи, защиты материнства и детства с октября 2013 года. В августе Священный синод РПЦ по его прошению освободил его от этой должности.

Как сообщает «Московский комсомолец», причиной смерти протоиерея стала хроническая болезнь. По словам председателя Патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детей Федора Лукьянова, заболевание было выявлено у протоиерея давно, и его смерть не связана с коронавирусом.

Смирнов - правнук священномученика Василия Смирнова - родился в Москве 7 марта 1951 года. В 2003-2013 годах возглавлял Синодальный отдел по взаимодействию с Вооруженными силами и правоохранительными учреждениями. С 2013 по 2020 год был председателем Патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства.