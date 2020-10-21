Общество

Начинается видеотрансляция программы «Дом Советов» с Александром Котовым

Предлагаем вашему вниманию видеотрансляцию программы «Дом Советов», которая в эти минуты начинается в прямом эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове (102.6 FM). Гость студии - председатель Псковского областного Собрания депутатов Александр Котов.

Ведущий Максим Костиков обсудит с ним текущие вопросы, над которыми работает на данный момент региональный парламент, в том числе созданная в нем рабочая группа по совершенствованию системы налогообложения. Также гость студии пояснит, почему областные депутаты нередко «заворачивают» законодательные инициативы коллег из Псковской гордумы, и прокомментирует обсуждаемую на уровне ПАСЗР инициативу по упрощению процедуры исключения руинированных памятников из реестра объектов культурного наследия. В ходе эфира будет затронута и тема исполнения наказов избирателей.

Свои вопросы Александру Котову можно задать по телефону 56-73-72.

Трансляция завершена