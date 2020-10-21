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Идем в «Деревню Соловьи» на Люксембург, 11: скидки, ассортимент, новинки

Магазин «Деревня Соловьи» на улице Розы Люксембург, 11 в Пскове - один из самых популярных магазинов этой сети у горожан. Он привлекает покупателей удобным расположением на ближнем Завеличье, в тихом спальном районе, где тем не менее разместилось достаточное количество офисов.

Магазин комфортен для посещения: на входе - широкий удобный пандус, внутри - просторно, есть чистые ячейки для хранения вещей, стоят контрольные весы, в уголке покупателя вывешена информация о правах потребителя и текущих акциях магазина.

Но главное, конечно, - представленный ассортимент. Здесь можно приобрести любой продукт из мясной линейки компании «Псковагроинвест»: свежее мясо, деликатесы, шашлык, колбасы, сосиски, сардельки, замороженные полуфабрикаты. Есть в продаже и молочная продукция от местного производителя: молоко, сметана и творог.

Магазин работает в формате самообслуживания: ходишь, изучаешь, обдумываешь меню и покупаешь. Впрочем, если вам понадобится помощь или совет, «Деревня Соловьи» не останется в стороне: благодаря совмещению двух магазинных форматов - самообслуживания и работы продавцов за прилавками - в магазине не скапливаются очереди, несмотря на то, что покупателей обычно много.

Покупая в магазине «Деревня Соловьи», вы всегда можете сэкономить: здесь регулярно проходят акции для постоянных посетителей.

Например, сейчас снижена цена на «Колбаски Пражские». Приобрести их можно за 269 руб/кг. В составе колбасок - свинина полужирная, сыр твердых сортов, соль, натуральные специи (томаты, специи, чеснок). Такие колбаски - прекрасный гарнир к ужину. Попробуйте их с жареной картошечкой - вы обязательно попросите добавку!

Скидка действует также на «Колбасу Зернистую». Стоимость ее составляет 300 руб/кг. В составе - все, как вы любите: говядина, свинина, шпик, соль, пряности (перец черный, перец душистый). Сплошной натурпродукт и незаменимый ингредиент бутербродов, гамбургеров и салатов!

Ну, а если вам захотелось приобрести что-то вне акционных предложений, вы всегда можете воспользоваться фирменной картой скидок. К слову, следить за акциями магазинов «Деревня Соловьи» удобно в официальной группе «ВКонтакте».

Ассортимент магазина часто расширяется благодаря появлению аппетитных новинок. В частности, сегодня и завтра вы можете попробовать свинину «По-домашнему» в маринаде. В составе - копчено-вареное мясо молодых поросят (шея, окорок, грудинка, корейка) в оригинальном маринаде. Стоимость - от 146 руб/кг.

Адрес магазина «Деревня Соловьи»: улица Розы Люксембург, 11. Время работы: 9.00-21.00, без выходных и обеденных перерывов.

«Деревня Соловьи» - торговая марка компании «ПсковАгроИнвест», одного из крупнейших сельскохозяйственных предприятий Псковской области.

ПсковАгроИнвест осуществляет полный цикл производства от выращивания зерновых, изготовления кормов, животноводства до готовой продукции. Это значит, что свой, местный продукт поступает в магазины прямо из цеха - минуя склады и распределительные центры, таким образом, на вашем столе будет только свежайшая колбаса, деликатесы и мясо.

Приобрести продукцию местного производителя можно в фирменных магазинах сети «Деревня Соловьи». Многие жители Пскова и области, а также Санкт-Петербурга давно отдают предпочтение именно им, тем более, что новые торговые точки открываются регулярно, радуя своих покупателей.

Многоканальный телефон в Пскове: (8112)33-13-03.

Приветливые продавцы, качественные продукты, доступные цены - Добро пожаловать в «Деревню Соловьи»!