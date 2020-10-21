Общество

Александр Котов положительно оценивает борьбу облздрава с коронавирусом

Председатель Псковского областного Собрания депутатов Александр Котов положительно оценивает борьбу регионального комитета по здравоохранению с коронавирусом. Об этом он сообщил в эфире программы «Дом Советов» на радио «Эхо Москвы» в Пскове 21 октября.

«Когда коронавирус только-только начал распространяться, в короткое время было организовано большое количество инфекционных коек для того, чтобы обеспечить в пик заболеваемости всех необходимым лечением», - сказал он.

При этом спикер регионального парламента подчеркнул, что вызывает озабоченность включение других лечебных учреждений в борьбу с коронавирусом, которые должны оказывать плановую медицинскую помощь. «Например, Псковская городская больница. Естественно, в этой ситуации оказание плановой медицинской помощи откладывается, что в последующем приведет к возникновению определенной очереди. Она уже сейчас есть», - сказал Александр Котов. И следует учитывать, заметил он, что некоторым больным требуется срочная медицинская помощь.

«Проблемы есть, и их нужно решать. Ситуация с коронавирусом контролируется. Мы не опасаемся, что даже в случае резкого увеличения количества заболевших люди окажутся без медицинской помощи», - добавил Александр Котов.