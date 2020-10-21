Общество

Автоматическое начисление «детских» выплат намерены продлить до 1 марта 2021 года

Госдума и Совет Федерации поддержали инициативу «Единой России» о продлении автоматического начисления выплат на детей до трех лет, сообщается в телеграм-канале партии.



Согласно документу, беззаявительный порядок ежемесячных выплат на первого и второго ребенка до трех лет продлевается автоматически до 1 марта 2021 года.



Законопроект внесли секретарь Генсовета «Единой России», первый вице-спикер Совета Федерации Андрей Турчак, руководитель думской фракции партии Сергей Неверов и его первый заместитель Андрей Исаев.