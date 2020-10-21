Общество

Александр Котов: Требование носить маски никак не связано с ограничением демократии

В Псковской области есть место для демократии. Об этом заявил председатель Псковского областного Собрания депутатов Александр Котов в эфире программы «Дом Советов» на радио «Эхо Москвы» в Пскове 21 октября.

«Я считаю, что демократия - это прогрессивное явление, - отметил он. - К сожалению, многие по-разному понимают, что такое демократия».

По его словам, неправильно проводить параллель между демократией и требованием носить медицинские маски для защиты от коронавируса. «Есть определенные правила, которые должны выполнять все. У нас, к сожалению, так не бывает. И это никак с демократией не связано», - пояснил он.

Александр Котов подчеркнул, что игнорирование требований Роспотребнадзора приводит к тому, что количество заболевших растет. «Если бы все соблюдали требования, то, может быть, количество заболевших было бы гораздо меньшим», - сказал спикер регионального парламента.

«А место для демократии у нас есть, конечно. И в региональном парламенте в том числе: у нас обсуждаются все предложения и никому не запрещено высказать любую точку зрения», - добавил Александр Котов.