Общество

Девять классов в псковских школах закрыты на карантин по коронавирусу

На 21 октября в Псковской области 9 классов в шести школах закрыты на карантин по коронавирусу. 243 ученика находятся на дистанционном обучении, сообщает официальный телеграм-канал Псковской области.

«По коронавирусу остается закрытой Яммская школа. Из-за ОРВИ закрыта одна школа в Великих Луках и один класс в образовательном учреждении Псковского района. В детских садах области из-за коронавируса закрыта всего одна группа в одном детском саду. Еще 2 группы закрыты из-за ветрянки», - говорится в сообщении.