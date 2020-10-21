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Общество

Девять классов в псковских школах закрыты на карантин по коронавирусу

21.10.2020 14:45|ПсковКомментариев: 0

На 21 октября в Псковской области 9 классов в шести школах закрыты на карантин по коронавирусу. 243 ученика находятся на дистанционном обучении, сообщает официальный телеграм-канал Псковской области.

«По коронавирусу остается закрытой Яммская школа.  Из-за ОРВИ закрыта одна школа в Великих Луках и один класс в образовательном учреждении Псковского района. В детских садах области из-за коронавируса закрыта всего одна группа в одном детском саду. Еще 2 группы закрыты из-за ветрянки», - говорится в сообщении.

Теги: #ОРВИ #карантин #школы #коронавирус
Источник: Псковская Лента Новостей
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