Общество

Члены псковских профсоюзов могут получить банковскую карту с особыми условиями

Псковский облсовпроф и ПАО «Совкомбанк» подписали соглашение о партнерской программе для членов профсоюзов Псковской области. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в облсовпрофе.

В рамках данной партнерской программы каждый член профсоюзов Псковской области может получить брендированную карту «Совкомбанка» с особыми условиями: это бесплатное обслуживание, возврат 10% денежных средств (кешбэк) за оплату услуг общественного транспорта и 0% комиссии за осуществление коммунальных платежей.

Кроме того, держатель карты имеет возможность получения кешбэка в размере от 1 до 6% за совершение покупок и процентов на остаток на счете до 5,5% годовых.

Председатели областных организаций профсоюзов стали первыми получателями профсоюзных карт от ПАО «Совкомбанк».

По вопросам получения профсоюзных карт председатели первичных профсоюзных организаций могут обратиться в свои областные организации профсоюзов.